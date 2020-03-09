Öldürülen Pınar Umay’ın ailesinden açıklama: Bu son olsun, kadın cinayetleri son bulsun

09 Mart 2020 Pazartesi, 21:05

Evli olduğu Erhan Baykan isimli erkek tarafından, 6 Mart’ta, Fatih’teki evinde, 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Pınar Umay’ın ailesi açıklama yaptı. Erhan Baykan’ın mahkemeden tahrik indirimi almak için çeşitli beyanlarda bulunduğunu belirten aile yakını yaptığı açıklamada bunun gerçekleşmemesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

‘ŞİMDİ KENDİ KIZIMIZ İÇİN HAYKIRIYORUZ’

Aile tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Kadın cinayetleri, gazetelerin ‘3. Sayfa’ olarak adlandırılan bölümlerinde yer alan veya haber sitelerinin manşetlerinde birkaç saat yayınlanan bir durum olmaktan çok daha öte; tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önünde duran devasa ve çok ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Hemen ve derhal, devletin tüm imkanlarıyla ve büyük bir ciddiyetle müdahale etmesi gereken kanayan bir yaradır. Kadın cinayetlerine son vermek adına devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve duyarlı insanlarımızın acılı bir aileden çok daha fazlasını yapabileceğine inancımız tamdır. Bu nedenle #PınarUmayBaykan için Adelet çığlığı atıyoruz. Saf ve iyi niyetli şekilde; hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe etmiş, kızına doyamadan aramızdan koparılan biricik kızımız Pınar’ımız için adalet istiyoruz. Bundan önce katledilen kadınların sesi olduk, her seferinde bu son olsun dedik. Şimdi ise kendi kızımız için bir kere daha haykırıyoruz; Bu son olsun, kadın cinayetleri son bulsun...”

‘#PINARİÇİNADALET

Sosyal medyada da başlatılan ‘#PınarİçinAdalet’ etiketli kampanya ya destek veren binlerce yurttaş, kadın cinayetlerin son bulması için acilen tedbirler alınması ve kadınlar için adaletin uygulanmasını istedi.