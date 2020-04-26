Online düzenlenecek! Yerli ve yabancı caz sanatçıları festivalde
Festival kapsamında yerli ve yabancı caz sanatçıları, YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalı üzerinden seçkin eserlerini müzikseverler için seslendirecek. 30 Nisan'da başlayacak festivalde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası, Ayhan Sicimoğlu, Ruben Hein, söz yazarı ve solist Aimee Allen de sanatseverlerle buluşacak
24'üncü Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin online programı açıklandı.
Caz Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara Caz Festivali, dünyanın ilk "çevrimiçi caz festivali" olarak düzenlenecek.
YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalından sanatseverlerle buluşacak festival 30 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'ta sona erecek.
YERLİ VE YABANCI CAZ SANATÇILARI FESTİVALDE
Festivalin ilk günü olan 30 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verecek.
1 Mayıs Cuma günü Rustam Rahmedov Trio ile Cem Önertürk dinleyicilerle buluşacak. Aynı gün müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu, "Latin Müzik Üzerine" konulu söyleşide müzikseverlerle sohbet edecek.
Caz vokali ve caz piyanisti Ruben Hein, söz yazarı ve solist Aimee Allen gibi alanında ünlü caz sanatçıları da YouTube'da sanatseverlere seçkin eserler sunacak.
Müzikseverler festivalin detaylarına "http://www.ankaracazfestivali.com/tr/program" adresinden erişebilecek.
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