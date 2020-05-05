Ormanlık alanlara kurulan tesisler bakanlığa kirayı ödemedi

05 Mayıs 2020 Salı, 11:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, orman alanlarına sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı için verilen izinleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2018 ve 2019 yılında sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla izin verilen tesis sayısı ne kadardır? Turizm için izin verilmesi sonucu kiralanan tesis sayısı ne kadardır? Ormanlarda kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin, diğer izinlere konu tesislerle beraber kiralanan sayısı ne kadardır? 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Orman Kanunu'na göre 2018 ve 2019 yılında kira ödemeleri yerine getirmeyen ve tahsilat gerçekleşmeyen 28 Bölge Müdürlüğünde ödenemeyen kira tutarı ne kadardır? Son beş yılda kira sözleşmesi iptal edilen tesis sayısı ne kadardır? Toplamda tahsil edilemeyen kira ne kadardır? Konuyla ilgili kurumla davalık olan kiracı var mıdır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

2 YILDA 159 TESİSE İZİN VERİLDİ

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman sayılan alanlarda, 2018 ve 2019 yılında sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla 159 adet izin verildiğini belirterek, “2003 yılından önce verilen turizm izinleri bulunmakta olup, yeni turizm izni verilmemektedir, izin alanı içerisinde, 348 adet yan üniteler kiralanmıştır” dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün 28 Orman Bölge Müdürlüğünde, verilen izinlere ilişkin kira bedellerinden, 2018 ve 2019 yılında toplam 18 milyon 505 bin 792 TL tutarında kira bedelinin ödenmediğini bildiren Bakan Pakdemirli, son beş yılda kira sözleşmesi iptal edilen 589 izin olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, toplamda 21 milyon 679 bin 518 TL tutarında tahsil edilmeyen bedel bulunduğunu ifade etti.

VİRÜS ÖNCESİ ALAMADI, ŞİMDİ ZOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanlığın 2019 yılı sonuna kadar alamadığı kira bedellerini pandemi ile ekonomik açıdan oluşan sorunlu süreçte almasının daha da zor duruma geldiğini belirtti. Gürer, “ Bakanlık bu gibi kiralamalarda gerekli kriter ve yaptırımlar uygulamadığı ve bazı kiralamalarda da yandaş ve kayırmacı uygulamaların öne çıktığı için sorunlar oluştuğu iddia ediliyor. Hal böyle olunca kira toplamakta soruna dönüşüyor. Doğal olarak virüs sürecinde bu yerlerde de sorunlar katladı. Kira bedelinin alına bilirliği tümden sıkıntıya girdi. Olması gereken bu süreçte mağduriyeti dikkate almaktır. Daha sonrasında yeni süreci doğru planlayıp, kuralları doğru uygulamaktır. Bakanlığın kiraya verdiği amacına uygun ve düzgün çalışan yerlerde vardır. Esas olan işin düzenli akışını sağlamaktır” diye konuştu.