Ortak devriye sorunlu başladı

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye ve Rusya’nın 5 Mart’ta Moskova’da vardığı mutabakat uyarınca İdlib’in ortasından geçen M-4 karayolundaki ilk Türk-Rus ortak devriyesi dün planlanandan çok daha kısa bir mesafede yapıldı. Türkiye ve Rusya’dan devriyeye ilişkin yapılan açıklamalarda “provokasyon” vurgusu öne çıkarken devriyelerin planlandığı şekilde yapılamaması durumunda M-4 etrafında El Kaide bağlantılı terör örgütü HTŞ’ye yönelik operasyon düzenlenmesi gündeme gelebilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 5 Mart’ta Moskova’da yaptıkları görüşmede İdlib’in ortasından geçen M-4 karayolunun 6’şar kilometre kuzey ve güneyinde güvenli koridor kurulması konusunda uzlaşmaya varılmış, bu kapsamda geçen hafta iki ülke askeri heyetleri 4 gün süren görüşmeler yapmıştı. Mutabakat uyarınca halen bazı bölgeleri HTŞ ve bağlantılı grupların kontrolünde bulunan M-4 karayolunun, kuzeyde TSK, güneyinde ise Rus askerlerinin denetiminde olması öngörülmüştü. Dün yapılan ilk devriye, 5 Mart’ta Moskova’da sağlanan mutabakatın sahadaki ilk uygulaması niteliğini taşıyor.

‘PROVOKASYON’ VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Moskova mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M-4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” denildi. “İdlib’de icra edilen 1’inci Türkiye-Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İdlib’deki ortak devriye güzergâhının mesafesinin, Türkiye’nin kontrolünde olmayan radikal çete oluşumlarının planladığı provokasyonlar nedeniyle kısaltıldığı” belirtildi. “Provokasyonları uygulamak için teröristler, kadınlar ve çocuklar dahil sivil halkı ‘canlı kalkan’ olarak kullanma girişiminde bulundu” denildi.

‘ANKARA’YA EK SÜRE VERİLDİ’

Açıklamada, sivil vatandaşların zarar görebileceği olayların önüne geçilmesi amacıyla Rus-Türk müşterek koordinasyon merkezi tarafından ilk ortak devriye güzergâhının mesafesini kısaltma kararı alındığı kaydedildi. “Terörist grupların etkisiz hale getirilmesi ve M-4’teki devriyelere katılan birliklerin güvenliğinin sağlanması için Ankara’ya ek süre verildi” ifadeleri kullanıldı. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün sabah saatlerinde stratejik karayolları M-4 ile M-5’in kesişimindeki Serakib’den başlayan devriyenin Neyrab’da son bulduğunu bildirdi. Fransız ajansı AFP ise Neyrab’a yakın bölgede toplanan 200 kişilik protestocu grubun geçişi engellemek için yol üzerinde lastik yaktığını ve ağaç dallarıyla yolu kapattığını yazdı.

Türkiye ve Rusya’nın 5 Mart’ta Moskova’da vardığı uzlaşının en zorlu yanını M-4 üzerinde Cisr el Şuğur, Ariha gibi kasabalarda kontrolü elinde tutan HTŞ ve bağlantılı grupların buralardan çıkarılması oluşturuyor. Türk askeri yetkililer, geçen hafta M-4 karayolu etrafında oluşturulacak güvenli koridordan çekilmeyi reddeden gruplara müdahale edilebileceğinin işaretini vermişti. İlerleyen dönemde M-4 üzerindeki devriyelerin planlandığı şekilde yapılamaması durumunda ateşkes kapsamında da olmayan ve “terörist”olarak tanımlanan gruplara yönelik operasyonların gündeme gelmesi bekleniyor.