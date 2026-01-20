Üç büyüklerin mali tablosu açıklandı: En çok hangi kulüp zarar etti?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk yarısında ciddi bir mali tabloyla karşı karşıya kaldı. Üç büyük kulüp, bu dönemi toplam 2 milyar 415 milyon TL zararla tamamladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal durum tabloları ve bağımsız denetçi raporlarından derlenen bilgilere göre, söz konusu kulüpler gelirlerinden daha fazla harcama yaptı. Yaklaşık 26,5 milyar TL gelir elde eden şirketlerin giderleri 28,9 milyar TL’yi aşarken, sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk altı ayı zararla kapattıkları görüldü.

Ortaya çıkan bu zarar, kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon Euro'ya denk geliyor. Kulüpler, 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon Euro zarar açıklamış, sezon genelinde ise yaklaşık 190 milyon avroluk kayıpla yılı tamamlamıştı.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ’TA

Bağımsız denetçi raporlarına göre, kulüpten alacaklara ilişkin tahakkuk ettirilip tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler hariç tutulduğunda, Beşiktaş en fazla zarar eden kulüp oldu. Siyah-beyazlılar bu dönemde 1 milyar 409 milyon TL zararla ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş, toplamda 6 milyar 672 milyon TL gelir elde etmesine rağmen 8 milyar 82 milyon TL’lik giderle, gelirinin yüzde 21 üzerinde harcama yaptı.

FENERBAHÇE’NİN ZARARI 918 MİLYON TL

Fenerbahçe’nin aynı dönemdeki zararı 918 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli kulüp 8 milyar 119 milyon TL gelir elde ederken, 9 milyar 38 milyon TL’lik gideri engelleyemedi.

EN YÜKSEK GELİR GALATASARAY’DA

Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon TL gelirle üç kulüp arasında en yüksek gelire ulaşan kulüp oldu. Ancak 11 milyar 788 milyon TL harcama yapan sarı-kırmızılılar dönemi 87 milyon TL zararla kapattı.