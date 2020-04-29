Oscar ödüllerinde 2021 kuralları

29 Nisan 2020 Çarşamba, 14:14

Koronavirüs salgını yüzünden sekteye uğrayan Oscar ödülleri süreci her şeye rağmen devam ediyor. Salı günü Zoom üzerinden bir toplantı yapan 54 kişilik Akademi Yöneticiler Kurulu (Board of Governors) 2021 yılı için düşünüler kural değişikliklerini tartıştı. Şimdilik 28 Şubat gecesi yapılması düşünülen törenin iptal edilmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığı ilk alınan kararlar arasındaydı. Aynı şekilde Governors Awards da bir değişiklik olmaksızın verilecek.

Akademi CEO’su Dawn Hudson toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Oscar’ları yapıyoruz. Her şey tartışılıyor. Yedi haftadır ev karantinasındayız ve şu anda bu krizle baş etmenin ilk aşamasını yaşıyoruz. Daha çok konuşup bilgilenmeden birçok konuyu karara bağlamaya hazır olmadığımızı düşünüyorum.” dedi.

Öte yandan Oscar törenlerini 2028’e kadar yayınlayacak olan ABC kanalıyla da görüşmeler sürüyor. Bu yıl reytinglerin bir önemi olmadığını söyleyen Hudson “Akademi ve sinema çevreleri için en iyisi neyse onu istiyorlar, en iyi senaryo bu bizce” diyor.



Akademi bu yıl ödüle seçilme yeterliği konusunda kuralları esnetecek gibi görünüyor. 16 Mart’tan bu yana salonların kapalı olması ve yakın bir zamanda da açılacağına dair işaretlerin görülmemesi üzerine En iyi Film dalında aday olmak için gereken Los Angeles’da bir haftalık vizyon şartı kaldırıldı. Aynı şekilde belgesel yapımlar için de L.A. ya da New York’ta gösterime girme şartı istenmeyecek. En azından salonlar yeniden açılana dek. Filmlerin salonlardan önce online festivallerde gösterilmiş olmaları da, eskinin aksine, bu yıl bir sorun teşkil etmeyecek.



VOD (video on demand) ve stream olarak izleyiciyle buluşan filmler de 60 gün için de Akademi üyelerine Academy Screening Room üzerinden izletilebildikleri takdirde ödüle seçilme yeterliği alabilecek.



YABANCI YAPIMLAR İÇİN DE KURALLAR DEĞİŞTİ



Bu yıl ilk uluslararası yapımlar Los Angeles’da vizyona girme şartından muaf tutulacak. Bu yıl ilk defa tüm akademi üyeleri Academy Screening Room üzerinden yabancı filmleri izlemeye davet edilecekler ve ilk turda oy kullanacaklar, tabii eğer yeterli sayıda film izlerlerse. Öte yandan bu yıl Oscar için başvuracak uluslararası yapım sayısının geçen yıla göre bir hayli az olacağı tahmin ediliyor.





