Osman Kavala: Amaç AİHM’yi atlatmak

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

CHP’li Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde Kavala’yı ziyaret etti. Çakırözer’e cezaevindeyken 3. kez tutuklanmasını anlatan Kavala, “Gece 21.00’de, koğuşta kitap okuyordum. Gelip infaz memurları aldılar. Ne olduğunu anlamadım. Apar topar SEGBİS ile hâkim karşısına çıkardılar. Bu sefer de casusluk iddiası... Böylece 2.5 yılda 3. kez tutuklanmış oldum. Ama ‘casus’ olabilmem için devletin sırlarını vs. bilebilmem ya da bilebilecek pozisyonda olmam lazım” diye konuştu. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararını uygulamadı” şeklinde gözükmemek için “bu zorlama yolun seçildiğini” söyleyen Kavala, “Tutukluluğumun devamı için AİHM’nin karar verdiği iddialar dışında bir suç maddesi gerekiyordu. O yüzden bu 3. casusluk suçlamasını icat ederek, AİHM engelini aşmış olacaklarını düşünüyorlar. Çünkü tam da o gün Adalet Bakanlığı’nın neden tahliye edilmediğim konusunda AİHM’ye yanıt yazması gerekiyordu” değerlendirmesini yaptı.

‘MANEVRA YAPIYORLAR’

İkinci kez tutuklandığı 15 Temmuz darbe girişimi suçlamasına ilişkin iddianamenin 2 yıldır hazırlanmaması nedeniyle “yargı reformu kapsamında tahliyesinin zorunlu olduğunu” da söyleyen Kavala, yargı reformunda getirilen iki yıl şartı nedeniyle kendisini içeride tutabilme şanslarının olmadığını ileri sürdü. Kavala, “Onun da kararını vermeleri için son günleriydi. Tutukluluğumun devamını sağlamak için manevra yapıyorlar. Ama bu yapılan kanunsuzdur. Bugüne kadar tutukluluğum hukuksuzdu. Şimdi artık yasalara da aykırı” dedi. Cezaevinde geçirdiği 866 günde üç kez tutukluluk yaşadığını belirten Kavala, “2.5 yıllık süreçte 3 kez tutuklanmam esnasında bir kez dahi savcı yüzü görmedim. Bir kez dahi ifadem alınmadı. Böyle adil yargılama mı olur? Beraat ediyorum, cezaevinden çıkmayayım diye acil başka bir dosya... O düşüyor, bu sefer üçüncü dosya. Bana yaşatılanlar hukuk devleti açısından ürkütücü. Kamu görevlilerinin bu şekilde hareket etmesi hepimiz için ürkütücü. Bu yaşananlardan ben onlar adına utanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

CHP’li Çakırözer de “Yargının tarafsızlığını nasıl yitirdiğini, Kavala’nın tutukluluğu turnusol kâğıdı gibi gösteriyor. Bu, iktidarın hesaplaşma çabasıdır ve bu hesaplaşmayı kişiselleştirmesidir. Kavala bir an önce serbest kalmalıdır” dedi.