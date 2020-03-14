Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.
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