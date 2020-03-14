Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem

14 Mart 2020 Cumartesi, 13:22

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.



