ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama: YKS stadyumlarda mı yapılacak?

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:23

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasından satır başları:



MASKE DAĞITILACAK MI?

-Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.

-İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler.

-Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır.

SOSYAL MESAFE NASIL SAĞLANACAK?

-Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacaktır.

-Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salonlardaki aday sayısı daha az olacak.

-Bina ve salon sayısı artışına oranla görevli sayısı da artacak.

SINAV STADYUMLARDA MI YAPILACAK?

-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav.

-Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir.

-Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak.

Güney Kore'de, üniversite sınavı 10 Nisan'da koronavirüs nedeniyle Ansan'daki bir stadyumda yapılmıştı.