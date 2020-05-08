ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama: YKS stadyumlarda mı yapılacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir" açıklamasını yaptı.
ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasından satır başları:
MASKE DAĞITILACAK MI?
-Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.
-İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler.
-Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır.
SOSYAL MESAFE NASIL SAĞLANACAK?
-Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacaktır.
-Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salonlardaki aday sayısı daha az olacak.
-Bina ve salon sayısı artışına oranla görevli sayısı da artacak.
SINAV STADYUMLARDA MI YAPILACAK?
-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav.
-Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir.
-Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak.
Güney Kore'de, üniversite sınavı 10 Nisan'da koronavirüs nedeniyle Ansan'daki bir stadyumda yapılmıştı.
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