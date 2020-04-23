Oteller boş kaldı

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin Mart 2020’ye ilişkin verilerine göre, Türkiye’nin mart ayı otel dolulukları, 2019’un aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6’ya geriledi.

Geçen yıl doluluklar yüzde 63.8 olmuştu. İstanbul’un geçen yıl mart ayında 72.1 olan doluluk oranı ise bu yıl martta yüzde 59.8 azalarak yüzde 29’a geriledi. Bu yıl mart ortalama günlük satılan oda bedeli 65.8 Avro ile Mart 2019’a göre yüzde 14.2 düştü. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 65.5 oranında düşüş yaşandı ve 19.1 Avro oldu.

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Antalya’da Mart 2020 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29’a indi.

Bu ilde ortalama günlük satılan oda bedeli de 39 Avro ile Mart 2019’a göre yüzde 18 düştü. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 58.5 düşüş yaşandı ve 11.3 Avro olarak ölçüldü.

Dünyada ise durum şu: Mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi. Özellikle Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26.3’lık ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Geçen yılın mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6 geriledi. Avrupa ülkeleri arasında mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını yüzde 90.8 ile İtalya yaşadı. İtalya’nın Mart 2020 doluluk oranı yüzde 6.2 oldu.