Otoriter eğilimli Macar başbakan, virüsü krize çevirdi

30 Mart 2020 Pazartesi, 17:45

Otoriter eğilimleri, hukukun üstünlüğüne saygı göstermemesi ve göçmen karşıtlığıyla dikkat çeken Macaristan Başbakanı Victor Orban, korona virüsü salgınını da politikaları için fırsata çevirdi. Salgın nedeniyle 15 kişinin öldüğü, 447 kişinin enfekte olduğu Macaristan’da, başbakana ülkeyi kararname ile yönetme yetkisi verildi. Yeni yasaya da herhangi bir zaman kısıtlaması konmadı.

GAZETECİLER HEDEFTE

Orban’ın parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip olan partisi Fidesz’in geçirdiği yasa, Macar başbakana korona virüsü salgınıyla mücadele etmek için açık uçlu yetkiler veriyor. Parlamentoyu baypas ederek kararnameyle yönetme yetkisinin yer aldığı yasa, virüsle mücadele önlemlerine uymayanlara ve krizle ilgili yanlış bilgi yaydığına kanaat getirilen kişilere beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İnsan hakları örgütleri, yasanın ‘yanlış bilgi’ ile ilgili kısmının gazetecileri hedef almak için kullanılabileceğini belirterek tepki gösterdi. Yasaya ilişkin değişiklik önerileri reddedilen muhalefet de, hükümete verilen özel yetkilere zaman kısıtlaması getirilmemesini eleştirdi.

‘DİKTATÖRLÜK’ SUÇLAMASINA RET

Hükümet ise suçlamaları reddederek, yeni yasanın sadece virüsle mücadele kapsamında çıkarıldığını savundu. Macaristan Dışişleri Bakanı Bence Retvari, “Bu izin hem süre hem kapsam açısından sınırlı, sadece korona virüsle ilgili ve siz diktatörlük diye bağırıyorsunuz” dedi.

İktidara geldiği 2010 yılından bu yana yetkilerinin kapsamını aşama aşama genişleten Orban, Macaristan’ın üyesi olduğu Avrupa Birliği ile sık sık gerilim yaşıyor. Orban, demokratik kontrol ve denge mekanizmalarının altını oyduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.