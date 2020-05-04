Öykü app’i TRENDEKİ YABANCI, “Ağızdaki Ruh” temasıyla yayında!

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:23

Aylık öykü dergisi #TrendekiYabancı’nın dokuzuncu sayısı, “Ağızdaki Ruh” temasıyla yayımlandı. #TrendekiYabancı’nın tüm sayılarına ve erişime açılan Can Yayınları’nın kitaplarına ücretsiz olarak erişmek için 30 günlük deneme süresinden hâlâ yararlanabilirsiniz.

Teju Cole ve Sona Ertekin'den karantina öyküleri, Suat Derviş’in ilk kez yayımlanan öyküsü ve Natalia Ginzburg’un “Yaz” öyküsü bu sayıda sizleri bekliyor!

Zeynep Kaçar, Nathalie Ginzburg, Esmahan Devran İnci, Erhan Memiş, Özgür Zirve, Aslıhan Kocabal, Sarah Hilary, Ümit Kurt, Sona Ertekin, Suat Dervis¸, Hakan Toker, Ata Tuncer, Todd Mercer, Tommy Dean, Teju Cole, Pınar Üretmen, Derya Erkenci, Semrin Şahin, Ramazan Güngör ve Didem Elif öyküleriyle #TrendekiYabancı’nın Mayıs sayısında.

Trendeki Yabancı’da online olarak ücretsiz okuyabileceğiniz kitaplar şöyle:

Tekinsiz Hikâyeler,

Mürver Ağacı,

Dr. Jekyll ve Mr. Hyde,

Yaman Adam,

Şeytani Öyküler,

Bir de Baktım Yoksun,

Nyarlathotep,

Evvelotel-Saklı,

Sular Ne Güzelse,

Bize Umut Gerek,

Trajik Nüans,

Yaz Korkuları,

Yalnız Uyuyanlar İçin,

Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul,

Yufka Yürek,

Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri,

Çok Özel İsimler Sözlüğü,

Şen Saat,

Gece Yolculuğu,

Düşler,

Kâbuslar ve Gelecek Masalları

Temiz Kâğıdı.

https://apple.co/2lFKVs7 / http://bit.ly/2m9D9H7

#TrendekiYabancı’nın yeni sayısı, App Store ve Google Play Store’da yayında! Uygulamayı indirerek bugüne kadar çıkan tüm sayılara erişebilirsiniz.