Oyunbozan Kamu İhale Kurumu

11 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

KİK, ihale şartnamesinde “176 aracın 4 tanesinin şirkete ait olması gerektiği” maddesine dikkat çekti. Bu şartları sadece eski AKP Şehitkamil İlçe Başkan Yardımcısı Turgut Kaygun’un ortakları arasında olduğu Güney Atık ve Yeşil Alanı Yönetim Şirketi’nin sağladığını belirten kurul, rekabetin engellendiğini savundu.

Kurum, ilçe belediyesinin yetkisinin sınırsız olmadığını vurguladı. Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Şubat’ta temizlik ve park bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere şoförsüz 176 araç ve 59 makine kiralama hizmet alımı ihalesi yaptı.

‘YETKİN SINIRSIZ DEĞİL’

İhalenin süresi 1 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasını içeriyordu. Şikâyet üzerine KİK, incelemelerde bulundu. KİK, ihalede kullanılması öngörülen 176 araçtan 4’ünün isteklinin kendi malı olmasının istendiğini anımsatarak mevzuatta ihalelerde işte kullanılacak araçların isteklilerin kendi malı olmasının istenilmemesinin esas olduğunu belirtti.

Kurul, takdir yetkisini kullanarak gerekli gördüğü araçları isteklinin kendi malı olarak isteyebileceği belirtilse de bu yetkinin sınırsız olmadığını ifade etti. Kurul, araçların istekliler tarafından sahip olunması durumunun neden iş için gerekli olduğunun açıklamadığı sonucuna vardı. İhale, rekabet ilkesinin zedelendiği gerekçesiyle 26 Şubat’ta iptal edildi.