Ozan Kabak ‘feda’ dedi
Schalke 04 ayakta kalmak için fedakarlık istedi.
Alman kulüpleri, koronavirüs nedeniyle duran ekonomik şartlarda ayakta kalabilmek için çeşitli önlemler aldılar.
Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı ve Alman Birinci Ligi Bundesliga’nın köklü ekibi Schalke 04, tüm futbolcuların 30 Haziran'a kadar olan alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.
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