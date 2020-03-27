Özbekistan'dan getirilen Türk vatandaşları Sakarya'da karantinaya alındı

27 Mart 2020 Cuma, 00:40

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılımını sürdürüyor. Birçok ülke önlem amacıyla sınırlarını kapatıp uçuşları durdurdu.

Bağımsız medya ağı Gazete Kolektif'in haberine göre Özbekistan’dan kalkan bir yolcu uçağı bugün saat 15.00 civarında Türk vatandaşlarını İstanbul’a getirdi. Hosteslerin maske ve özel kıyafetlerle korunduğu yolculuğun ardından Türkiye’ye getirilen vatandaşlar, Sakarya Hendek’te bulunan bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Sakarya Hendek’te bulunan ve Özbekistan'dan getirilen yurttaşların karintinaya alındığı öğrenci yurdu (üstte)

HOSTESLERİN ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Yeni Havalimanı’na inen Özbek Havayolları’na ait uçakta çekilen fotoğraflar, hosteslerin sıkı önlem aldığını ortaya koyarken yolcuların sıradan kıyafetler içinde oldukları gözlendi.

Özbek hostesler tepeden tırnağa korunaklı kıyafetleriyle dikkat çekti. (üstte)





Uçak Taşkent’te bulunan Türk vatandaşlarını İstanbul Yeni Havalimanı'nda bırakıp ülkemizde bulunan Özbek vatandaşlarını alarak Taşkent’e hareket etti.





Özbekistan'dan gelen yolcu uçağının içinden ve dışından yansıyan fotoğraflar





Polis, uçak İstanbul Yeni Havalimanında beklerken güverlik önlemleri aldı.



