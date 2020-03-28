Özelde işler karıştı

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanlığı’nın donanımları olan özel hastaneleri, “pandemi hastaneleri” olarak tanımlamasının ardından “Bu hastanelerde koronavirüs testleri yapılıyor mu”, “Alınan hizmetler ücretsiz mi” gibi sorular gündemde. Bazı özel hastanelerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Testlerden kesinlikle ücret alınmayacak” açıklamasına karşın covid-19 şüphesi ile başvuranlardan testlerin yanı sıra diğer işlemler için de ücret alındığı öne sürüldü.

“Elimizde malzeme kalmadı, bizim yangınımız çok büyük” diyen Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, “Özel hastaneler adına bir teklifim var: Hastanelerimizdeki personel ve hastane maliyetlerimizi ödesinler, hastanelerimizi istedikleri kadar kullansınlar. Hiç bir şey istemiyoruz” önerisi geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Sinan Adıyaman da özel hastanelerden doktorların işlerine son verdiği ya da yarı ücretlerin verildiği bilgisinin geldiğine dikkat çekti.

5 KURUŞ ÖDEMEDEN

Söz konusu iddialar üzerine Dr. Bahat, “Özel hastanelere hasta acilden, solunum sıkıntısı ile başvurup yoğun bakıma alınırsa 5 kuruş para ödemeden taburcu olur. Hafif belirtileri varsa normal hastane prosedüründen tedavisini olur” dedi.

“Hastada şüphe var ve koronavirüs test yapılması gerekiyorsa izlenen prosedür nedir” sorumuza ise Bahat, “Test yapılması gerekiyorsa testin hangi durumlarda yapılacağına ilişkin algoritmaları var, o zaman PCR testi istenir. Sonra sonucu bekleriz. Eğer yoğun bakıma alınması gerekiyorsa yine ücret ödenmez, hastaneye yattıysanız testin parasını yine ödemezsiniz” diye yanıt verdi.

‘DEVLET 42 TL VERİYOR’

“Oda ücreti alınır mı” yönündeki soruya ise Bahat, “Oda parasını nasıl almayacak. Devlet günlük 42 lira veriyor. Bu süreçte hem işi yapıyor hem de krizi fırsata çeviriyor algısı yaratıyor olmak bizi incitiyor. Hastalarımızın yüzde 80’i şu anda yok. Ben hastanın iki öğün yemeğini 42 liraya mal edemezken bu nasıl olacak?” dedi.

‘PARALARINI VEREMİYORUZ’

Maliyetlerin arttığını ve doktor ve diğer çalışanların ücretlerini ödeyemez hale geleceklerini anlatan Bahat, “Sonsuz kaynağımız yok ki. Yoğun bakımda kalan bir hastanın 3 personel tarafından bakılabilmesi için günlük 650 liralık kıyafet giymesi gerekiyor, nasıl kaldırabiliriz? Devleti tehdit etmiyoruz ki, para konuşmuyoruz, dükkân sizin buyrun. Biz 1 ay sonra olacaklar belli, söylemedi demeyin diyoruz” diye konuştu.

‘KAPANMAK ÜZEREYİZ’

Öte yandan Manisa’da Gediz Global Özel Sağlık Hizmetleri şirketine bağlı 300 çalışanı bulunan, bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Nail Sarıoğlu, SGK’den ödenek alamadıkları için kapanmak üzere olduklarını açıkladı.

SİNAN ADIYAMAN: İŞTEN ÇIKARMA DURMALI...

TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, koronavirüse ilişkin yapılan hiçbir işlemden özel hastanelerin para almaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Daha işin başındayken şimdiden özel hastaneler başkanının para pul konuşması etik değil. Onları anlıyoruz belki devlet bir miktar malzeme desteği sunabilir ve bunları bedava verebilir. Bize göre sağlık hizmeti kamusal olmalı. Daha işin başında, birinci ayda doktor arkadaşların işlerine son verilmesi ya da yarı fiyatına çalıştırmaya zorlanması kabul edilemez. Oradaki hekim ve diğer çalışanlara sahip çıkmalı, böyle bir durum varsa hesabını sormalı. ”

REŞAT BAHAT: YANGINIMIZ ÇOK BÜYÜK!

Türkiye’de 557 özel hastanenin olduğunu ve yaklaşık 300 bin insanın çalıştığını anımsatan Dr. Reşat Bahat, yoğun bakım yataklarının yüzde 40’ının da özel hastanelerde olduğunu anlattı ve şunları söyledi: “Devlet birinci seviyeden hastaya 190 lira ücret ödüyor. Bu parayla altından kalkamayız. Dilerim buna müsade edilmez, yangınımız çok büyük. Bizim hastanelerimizdeki personel ve hastane maliyetlerimizi ödesinler, hastanelerimizi istedikleri kadar kullansınlar. Sağlık Bakanı ile görüştük, taleplerimizi ilettik, ivedi olarak çözülmeli.”