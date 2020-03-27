Özelleştirmenin bedeli ödeniyor

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, salgın sürecinde yaşananların, sosyal devlet olgusunun ne kadar önemli olduğunu herkese bir kere daha gösterdiğini belirterek “Ülkemiz ne yazık ki bugün başta sağlık olmak üzere devletin asli görevlerinin özelleştirilmesinin, parasallaştırılmasının bedelini ödüyor” dedi. Pevrul Kavlak, Cumhuriyet’in koronavirüs salgını ile ilgili sorularını yanıtlarken salgınının insanlığı büyük ölçüde tehdit ettiğine değinerek “Koruyucu sağlık hizmetlerindeki aksama, sağlık altyapısındaki yetersizlik, salgına karşı büyük bir tehdit oluşturuyor” görüşünü savundu. Yaşanan can kayıplarıyla birlikte, ekonominin güçlü ülkeler dışında kalan ülkelerde ekonomiler ve çalışma yaşamının ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çeken Kavlak, “Bu ülkelerden biri de ne yazık ki Türkiye. Virüse karşı alınan önlemler, geniş kitleler için çare olmaktan uzak. Bu önlemler daha çok işverenlerin ekonomik kayıplarını telafi etmek için hazırlandığı izlenimi veriyor” dedi. Kavlak, örgütsüz, güvencesiz çalışan milyonların istihdam garantisi bulunmadığına değinerek, şunları söyledi:

TEDİRGİNLİK VAR

“Şimdiden birçok sektörde yoğun işten çıkarmalar olduğu bilgisi geliyor. Küçük esnaf ve hizmet sektöründe çalışanlar açısından durum çok daha ciddi. Sendikaların özelleştirme uygulamalarına karşı çıkarken ne kadar haklı oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ortaya çıkan alkol bazlı ürünlerde yaşanan sıkıntı buna örnek olarak verilebilir. Ülkemiz bugün neo-liberal politikaların acımasızlığına terk edilmiş bir halkın, sendikasız, güvencesiz çalışma yaşamına zorlanmış bir işçi sınıfının, devletin koruyuculuğundan mahrum kalmış kitlelerin tedirginliğini yaşıyor.” Bu zorlu sürecin en az zararla atlatılmasını dilediklerini ifade eden Türk-İş Genel Sekreteri, “Bunun için mutlaka istihdam güvencesi sağlanmalı, işten çıkarmalar yasaklanmalı, örgütlü, örgütsüz tüm çalışanlar için evlerinde tencere kaynatacakları bir gelir güvencesi getirilmelidir” diye konuştu.