Öztrak'tan 'darbe' açıklaması: Bizim sözlerimizden darbe çıkmaz

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:06

"HER AN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRIZ"

Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat Hafta Sonu programına katılan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçime gitmek istemeyeceğini belirterek, “Anketlere baktığınızda bu saatten sonra tek adamın yeniden seçilme umudu, bu rejimin devam etme umudu sandıktan çıkmaz. Biz bir seçim beklemiyoruz ama seçime karar verildiği andan itibaren her an seçim olacakmış gibi hazırız, çalışıyoruz” dedi.

"YARIM SAAT İLETİŞİM DANIŞMANIN EVİNİ ANLATTI"

Türkiye’deki en büyük açığın “Cumhurbaşkanı açığı” olduğunu belirten Öztrak şunları söyledi:

“Bu memleketin en büyük açığı herkesi kucaklayan, onun belediyesi bunun belediyesi o parti bu parti ayrımı yapmayan bir Cumhurbaşkanıdır. Ama maalesef şu anda Cumhurbaşkanı koltuğunda AK Parti Genel Başkanı oturuyor ve millettin bu kadar sıkıntısı varken siyaset yapıyor. Daha geçen gün ulusa sesleniş konuşmasını izlediniz. Milletin derdi başından aşmış Ama Sarayın kibirli kişisi çıkmış yarım saat iletişim danışmanının evini anlatıyor. Bir de yok 45 metrekareymiş, yok kiraladığı arsa mezbelelikmiş millete acındırmaya çalışıyor.”

“MASKE DAĞITAMAYAN SARAY HÜKÜMETİ”

Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “5 koyun verin, kaybeder gelir” sözünü anımsatan Öztrak, koronavirüs salgını sırasında dağıtım şekli sürekli değişen maskelere dikkat çekti:

“Bu kadar para toplandığı halde vatandaşa 5 maske bile dağıtılamıyor. Hep 5 koyunu güdemezler diyen ama 5 maskeyi bile dağıtamayan bir Saray hükümetiyle karşı karşıyayız.”

Öztrak, belediyelerin yardımlarının engellenmesini anımsatarak, “Bu maskeleri bizim belediyelerimiz aracılığıyla dağıtmış olsalardı, şimdi herkesin elinde 5 tane maskesi vardı. Ama ‘Ben, devletin anayasal bir parçasını siyaseten devre dışı bırakacağım’ dediğiniz andan itibaren bu saçma görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

“BİZİM SÖZLERİMİZDEN DARBE ÇIKMAZ”

CHP’li Özgür Özel ile Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarının “darbe tehdidi” olarak çarptırılmasına ilişkin de konuşan Öztrak özetle şunları söyledi:

“Sandık geldiğinde milletin Saraya gereken dersi vereceğini söyledik, buna karşı “Darbe mi istiyorsunuz?” diyerek tepki verdiler. Bunlar tehlikeli sözlerdir. Özellikle Sayın Özhaseki’nin, “Şapka alınıp gidilmez” sözleri başka bir şeyleri de çağrıştırıyor. Milletin iradesi gidin dediğinde gitmeme niyetini ortaya koyuyor. Bunu İstanbul seçimlerinde denediler. 13 bin oy fark vardı, millet bunun cevabını sert şekilde verdi, fark 800 bin oya çıktı. Ama hala ders almamış görünüyorlar. Bizim sözlerimizden darbe çıkmaz. CHP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep demokrasiden yana olacaktır.

“SANDIĞI KENDİNİZE DARBE OLARAK GÖRÜYORSANIZ SIKINTI”

Eğer sandığı kendinize darbe olarak görüyorsanız ülke çok sıkıntılı bir durumda demektir. Benim de her zaman söylediğim gibi tek adam parti devleti rejimi korku ve telaş içindedir. Çünkü milletin taleplerine cevap verememekte ve sandık önüne geldiğinde milletin ilk fırsatta bu rejimi değiştireceğini bilmektedir. Ortada net bir tablo var. Ortakları, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üzerinden darbe girişiminde bulundu. Bu girişimi milletimiz, Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin, bu ülkenin demokrasiye bağlı unsurları engelledi. Ardından OHAL ilan etmek suretiyle başka bir sivil darbe girişiminde bulunuldu. Bugün tek adam parti devleti rejimi, o gün ilan edilen OHAL’den sonraki gelişmeler neticesinde ortaya çıktı. Eğer tek adam parti devleti rejimi sandığı kendisi için tehlike olarak görme noktasına gelmişse, bu son derece riskli bir söylemdir. Bu söylemden derhal vazgeçmeleri lazımdır. Sandık gelince milletimiz tercihini yapacaktır. Sandıktan kim çıkarsa görevini yapacaktır.

“BELEDİYELERİMİZİ SAHA DIŞINA İTEMEZLER”

Milletimizin çok büyük bir ittifakla seçmiş olduğu belediyelerimizin önüne sürekli engel çıkartmak niyetindeler. Kendi belediyelerinin işlerini de mümkün olduğunca kolaylaştırıyorlar. Sıkıntı şu, belediyelerimiz, Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin koordinatörlüğünde çok iyi bir sınav veriyorlar. Elindeki son derece kısıtlı imkanlarla milletin derdine derman olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Saray hükümeti bizim belediyelerimizle el ele vererek bu hizmetleri daha da etkili hale getirmek yerine buradan siyasi bir rant devşirmeye çalışıyor, belediyelerimizi sahanın kenarına itmeye çalışıyor. Yapamazlar. Biz millete bir söz verdik. Milletimizin derdine derman olmaya geliyoruz dedik. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, buna çözüm bulacağız diye geldik. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ama bu davranış biçimini de milletimizin takdirine bırakıyorum.

“İNSANLAR CANINA KIYARKEN BU TARTIŞMALARIN ANLAMI YOK”

El ele tutuşmamız gereken, millete hizmeti hep birlikte vermemiz gereken sıkıntılı günlerdeyiz. Canına kıyan bir gencimiz arkasında not bırakıyor, “Beni Koronavirüs öldürmedi, beni çaresizlik, sahipsizlik, umutsuzluk öldürdü” diyor. İnsanlar bu noktaya gelmişken, senin belediyen benim belediyem tartışmalarının hiçbir anlamı yoktur. Milletimize de hiçbir faydası yoktur.”