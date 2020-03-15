Patronun insafına kaldı

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

Hükümet, dünyaya yayılan koronavirüse karşı okulların tatil edilmesinin ardından küçük çocuğu olan memur annelere şartlı izin verdi, ancak özel sektörde çalışan binlerce anne işçi, patronların insafına terk edildi.

Hükümet tarafından yayımlanan genelgeye göre, okulöncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kamudaki kadın çalışanlara yıllık izin kullandırılacak. Yılın izin hakkı yoksa mazeret izni verilecek. Ancak bunun için “kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması” şartı olacak. Bu şartın sağlanması halinde küçük çocuğu bulunan kamudaki kadın annelere izin verilecek. Hükümet, kamudaki çalışanlara yani memurlara yönelik düzenleme yaparken özel sektörde çalışan binlerce anne işçiyi unuttu. Çocuğu olan kadın işçiler tamamen patronların insafına bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün bir gazetede yer alan açıklamasında “Sektörel farklılıkları da göz önünde bulundurarak özel sektördeki yöneticilerin de bu süreçte ebeveynlere olası tüm çözüm yollarını sunacağına inanıyorum” diyerek kararı patronlara bırakılmış oldu. Ayrıca izin verildiğinde ücretsiz mi, ücretli mi olacağı konusu da yine patronun kararında olacak. Uzaktan çalışma için eşit koşullarda olmayan işveren ve çalışanın nasıl anlaşabileceği de soru işareti yaratıyor. l ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün Otogar, İBB Saraçhane Hizmet Binası, Aşkenaz Sinegogu, Türk Telekom Stadyumu, Fatih ve Gazi Camii’de dezenfekte çalışmaları yaptı.



HAYALET METRO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araç kullanım oranının yüzde 17 düştüğünü açıkladı. Ongun, “Metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüş dün itibarıyla yüzde 17’ye ulaşmıştır. Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir” dedi. Ongun, düşüşe ilişkin bir grafik de paylaştı. Grafikte 9 Mart tarihi baz alınarak toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yer aldı. Grafiğe göre, 10 Mart günü düşüş yüzde 5, 11 Mart günü yüzde 6, 12 Mart günü yüzde 10, 13 Mart itibarıyla da yüzde 17 oldu. 9 Mart günü 7 milyon 441 bin 316 adet olan toplu taşıma kullanımı, 13 Mart itibarıyla 6 milyon 188 bin 972’ye düştü.