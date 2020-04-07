Pazarcılara ücretsiz maske dağıtan Halkevi başkanı gözaltına alındı: Maskelere el konuldu

07 Nisan 2020 Salı, 23:37

Bartın Halkevi Başkanı Yonca Alemdar, Galla pazarında, pazarcılara kononavirüs salgınından korunabilmeleri için ücretsiz olarak maske dağıttı. İzinsiz olarak maske dağıttığı suçlamasıyla, maskeleri diktirdiği terzi ile birlikte gözaltına alınıp kaçakçılık şubeye götürülen Alemdar, maske hazırlama sürecini, gözaltını ve sonrası Sendika.Org’a anlattı.

"BİZE ‘BEZ MASKE YAPIP KULLANABİLİRSİNİZ’ DEDİ”

Alemdar, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha bugün bez maske yapıp kullanabileceğimizi söyledi. Ancak bugün pazarda ücretsiz olarak maske dağıttığım için gözaltına alındım” dedi.

“HANGİ YÖNETMELİK?”



Gözaltına alınıp kaçakçılık şubeye götürüldüğünü ifade eden Alemdar, maskeleri parasız dağıttığını polislere ısrarla söylemesine rağmen polislerin işlem yapmakta ısrar ettiğini söyledi. Alemdar’ın ısrarı üzerine polis geri adım attı ve kendisine “Yönetmeliğe uygun yapmamışsınız” dedi. Alemdar, kendisinin “Hangi yönetmelik?” sorusu üzerine polisin verdiği cevabı şöyle aktardı:

Biraz da sıkıştırınca polis de geri adım attı. Dediler ki ‘Yönetmeliğe uygun yapmamışsınız’. Sordum hangi yönetmelik olduğunu. Bir numara verdiler. İnternetten araştırdım, tıbbi ürün yönetmeliğiymiş. Yani ameliyat maskesi falan. Dedim bu ameliyat maskesi için bir yönetmelik, başka bir şey için değil. ‘Salgın yeni olduğu için yönetmelik yok, boşluklar var’ diye işin içinden çıkmaya çalıştılar.

Gözaltının ardından pazara geri döndüğünü belirten Alemdar, pazarcıların maskeleri sorduklarını belirtti. Daha önce Galla pazarında pazarcıların kullandığı tuvaletlerin düzeltilmesi için kampanya düzenlediklerini belirten Alemdar, bu kampanya sonucunda pazarcılarla bir hukukunun geliştiğini ifade ederek şunları aktardı:

Biz bundan önce de Galla pazarında bir kampanya yapmıştık. Tuvaleti çok kötü durumdaydı. Hem temizlensin hem ücretsiz olsun diye. Engelli erişimi olsun, emzirme odası olsun, çocuk alt değiştirme kısmı olsun diye uğraştık ve hepsini yaptık. Hepsi 6-8 aylık süreçte oluştu hepsi sağlandı. Yani o mücadeleden dolayı benim o pazarcı kadınlar bir hukukum oluştu.

“PAZARCININ MASKESİ YOKTU”

Pazara gittiğinde pazarcıların birçoğunda maske bulunmadığını, pazarcıların maskelerin yüksek fiyatlarından şikayetçi olduklarını aktaran Alemdar, bir kişinin tek kullanımlık maskeyi 2 hafta kullandığını öğrenince böyle bir dağıtıma karar verdiğini belirtti.

Alemdar sözlerini şöyle sonlandırdı:

Çift katlı kumaş vardı elimde. Ben de onu sağlıkçı arkadaşıma gösterdim ‘Bu koruyucu olur mu?’ diye. O da onay verince işe koyuldum. Dün hallettik bugün dağıttık.

YANDAŞ GAZETE HEDEF GÖSTERDİ

Öte yandan AKP'nin yayın organlarından Akşam Gazetesi olaya ilişkin yaptığı haberde Alemdar’ın maskeleri sattığını iddia etti. Gelen tepkiler üzerine haberi düzeltmek zorunda kaldı.