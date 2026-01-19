Trafikte yeni dönem resmen başlıyor: Aracından inenin ehliyetine el konulacak!

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle yargı alanında değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Belgeye göre, "kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması", "insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi", "ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması", "hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması" ve "adalete erişimin kolaylaştırılması" amaçlanıyor.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması amacı doğrultusunda "suç, yaptırım ve infaz" dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

Kanunlarda yer alan bazı fiillerin suç ve kabahat nitelikleri yeniden belirlenecek. Cezaların caydırıcılığını sağlamak için adli para cezalarının miktarları artırılacak.

Hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi olan suçlarda, "kişinin, yeniden suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun işleniş şekli ve kamu düzenini ağır şekilde bozma tehlikesi"yle tutuklamaya başvurulabilmesine imkan sağlayacak düzenleme yapılacak.

YAPTIRIM ARTIRILACAK

Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek.

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların izinsiz taşınmasının yaptırımı ağırlaştırılacak. Kişilerin toplu olarak bulunduğu nişan, düğün, asker uğurlaması gibi yerlerde ses ve gaz fişeği atabilenler de kapsama alınarak silahla ateş eden kişilere verilecek cezalarda artırıma gidilecek.

Şikayete bağlı suçlarda şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz gelmemesi durumunda dava düşürülecek.