PEN - Ayın Kitabı: 'Decameron'

11 Nisan 2020 Cumartesi, 13:11

PEN Türkiye Yazarlar Derneği Nisan ayı kitabı olarak Giovanni Boccaccio'nun "Decameron" (On Gün") öykülerini seçti...

Açıklamada şöyle dendi:

"Günümüzden yedi yüzyıl önce Floransa'daki veda salgınından kaçan on kadın ve erkeğin bir kır evinde zaman geçirmek için on gün boyunca birbirlerine anlattıkları toplam 100 hikayenin kitabı...

Ölüm karşısında mizahın gücüne yaslanan ve çağının toplumsal değerlerine köklü bir itiraz getiren klasik eser...

Veba salgını 1348'de olmuştu. Boccaccio kitabı 1353'te tamamladı. Yapıtı, Türkiye'de çeşitli yıllarda, çeşitli yayınevleri, farklı çevirileriyle yayınladı."