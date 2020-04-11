PEN - Ayın Kitabı: 'Decameron'
PEN Türkiye Yazarlar Derneği Nisan ayı kitabı olarak Giovanni Boccaccio'nun "Decameron" (On Gün") öykülerini seçti...
PEN
Türkiye Yazarlar Derneği Nisan ayı kitabı olarak Giovanni Boccaccio'nun
"Decameron" (On Gün") öykülerini seçti...
Açıklamada
şöyle dendi:
"Günümüzden
yedi yüzyıl önce Floransa'daki veda salgınından kaçan on kadın ve erkeğin bir
kır evinde zaman geçirmek için on gün boyunca birbirlerine anlattıkları toplam
100 hikayenin kitabı...
Ölüm
karşısında mizahın gücüne yaslanan ve çağının toplumsal değerlerine köklü bir
itiraz getiren klasik eser...
Veba salgını 1348'de olmuştu. Boccaccio kitabı 1353'te tamamladı. Yapıtı, Türkiye'de çeşitli yıllarda, çeşitli yayınevleri, farklı çevirileriyle yayınladı."
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