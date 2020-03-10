PFDK cezayı kesti
PFDK'den, Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
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