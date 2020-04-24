Plaj Voleybolu da ertelendi
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bir yıl ertelendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini açıkladı.
FIVB tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasının Haziran 2022'ye ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, ev sahipliği konusunda değişiklik olmayacağı ve turnuvanın Roma'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Video Haberler
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen
- Youtube'a yüklenen ilk video büyük ilgi gördü