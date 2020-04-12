Prof. Görür'den depremler hakkında yorum: Endişeliyim

12 Nisan 2020 Pazar, 11:11

Bingöl depreminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulundu. Bu bölgenin bir süredir aktif olduğunu ifade eden Görür, "Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum" dedi.

Görür şunları kaydetti:

"Bugün meydana gelen deprem, daha önceki depremlerle aynı yerde, yani Başkale Fayı (BşF) ile Hasan Timur Fayının (HTF) kesim yerine yakın. Bu bölge bir süredir aktif. Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum.

Karlıova, biliyorsunuz, KAF ile DAF’ın kesim yeri. Burası sürekli açılıyor. Depremin olduğu yer ile KAF üzerindeki Yedisu ve DAF üzerindeki Bingöl arası uzun zamandır deprem bekleyen yerler. O bakımdan deprem dikkat çekici."

Türkiye-İran sınırında, merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 05.23’te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan, Van’da meydana gelen depremin ardından 05.31’de de Karadeniz’de Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.



