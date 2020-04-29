Prof. Murat Dilmener yoğun bakımda
İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Dahiliye Bölümü’nde görevli İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüs nedeniyle 30 gündür tedavi görüyor. Dilmener'in entübeden çıktığı ancak hala yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.
Prof. Dr. Murat Dilmener, 30 gündür korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Dilmener’in torunu, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Entubeden çıktı fakat trakeostomi işlemi yapıldı. Hala bilinci kapalı. Durumunda malesef başka bir değişiklik yok” dedi.
Yoğun bakıma alındığında hakkında öldüğü haberleri çıkan Dilmener ve iki profesör için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok” demişti. Dilmener’in torunu Alara Gencoğlu da, Dilmener’e 2 hafta önce kök hücre tedavisi uygulandığını söyledi.
YOKSUL HASTALARI TEDAVİ ETMEKTEN YARGILANMIŞTI
Gazete Duvar'ın haberine göre, Dilmener’e , 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmada profesörlerden, toplam 3.5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı. Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımış, bunun üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Maliye Bakanığı konuyu Yargıtay’a taşımış, ancak Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına kanaat getirerek davayı temyiz edip kapatmıştı.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham