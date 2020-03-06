Putin ile Esad arasında 'İdlib mutabakatı' görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüştü. Putin, İdlib mutabakatına ilişkin bilgi verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün Moskova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları anlaşmalar hakkında Esad’a bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.
Sputnik’te yer alan habere göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad, terör örgütleriyle mücadele alanındaki desteği ve Suriye’nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin’e minnettarlığını ifade etti.
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu