Radiohead karantinada evinizde

09 Nisan 2020 Perşembe, 10:45

Dünyanın en saygın müzik gruplarından Radiohead cephesinden güzel bir haber geldi. Bilindiği gibi Radiohead geçen ocak ayında "Radiohead Halk Kütüphanesi"ni açtıklarını duyurmuştu. Radiohead.com üzerinden yayın yapan 'kütüphane'de grubun şu ana kadar yayımladığı tüm albümler, konser kayıtları, grubun üyelerinin aldığı notlar, tasarladığı tişörtler, fotoğraflar, çizimler ve posterler yer alıyordu. Bugün itibariyle ise topluluk "Radiohead Halk Kütüphanesi"ndeki konser kayıtlarını YouTube’a taşıyor.

Bu gece 00:00’da yapılacak prömiyerde, ilk olarak grubun Live From A Tent In Dublin (Dublin’de Bir Çadırda, Ekim 2000) performansını izleyeceğiz. Bu performans, topluluğun en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen Kid A lansman konseri olarak da biliniyor.

Sosyal medya hesaplarından bu haberi hayranlarına duyuran efsane grup, karantinadan kaynaklanan kısıtlamalar hafifleyene veya şovları bitene kadar her hafta bir canlı konser paylaşacağını belirterek “Hangisi ilk olacak? Kimse bilmiyor.” diye ekledi.

