Real Madrid'li oyuncu karantinadan kaçtı

20 Mart 2020 Cuma, 01:16

Real Madrid’in Sırp futbolcusu Luka Jovic, Real Madrid’in basketbol takımında bir oyuncuda yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İspanya'da karantina altına alındı.

Sırp futbolcu Jovic, sevgilisinin yaş gününü kutlamak için özel uçakla Belgrad’a gitti. Geçen hafta perşembe günü Real Madrid basketbol takımının oyuncusu Trey Thompkins’in koronavirüs testi pozitif çıkmış, Real Madrid kulübü aynı tesiste antrenman yapan tüm sporcuları karantinaya almıştı.

Teknik Direktör Zinedine Zidane'nin verdiği kararla futbol takımı da karantinaya dahil edilmişti.

Sırp polisinden açıklama: Tutuklanabilir

Koronavirüs riski altında olan Sırbistan’da, ülkeye giriş yapan herkes karantinaya alınıyor. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Real Madridli Luka Jovic için Sırp makamlarının karantinayı ihlal etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu.

Sırp polisi ise yaptığı açıklamada, "Luka Jovic’i kalacağını beyan ettiği adreste bulamadık, tutuklanabilir" dedi.

Sırp yetkililer ayrıca, Luka Jovic’in ağır bir para cezası ile üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini bildirdi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de, Sırp oyuncu Joviç’i sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, "Milyon euroluk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar" dedi.