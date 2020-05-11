Rıdvan Dilmen basketbol federasyonunun kararını açıkladı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:03

Rıdvan Dilmen, Süper Lig için tartışmalar sürerken yaptığı açıklamada basketbol liginde sezonun kapatılacağını açıkladı.

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig ve ING Basketbol Ligi'ne dair konuştu.

Dilmen şöyle konuştu:

Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Haluk gibi deneyimli arkadaşlarımız Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulunda. Sporcuların olmasının da avantajları yok değil, var tabii. Böyle değerler futbol federasyonunda da olmalı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, kendi sağlık kurulları ile kararı aldı. Özerk olarak kararı alıyoruz diyorlar, yarın da açıklayacaklar ve muhtemelen sezonu kapatacaklar ama bu karar almak.

Futbol federasyonunda git geller oldu. Futbol federasyonundan da aynı şeyi beklerdim. Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman ile de, Obradovic ile de, kulüpler ile de, yayıncı kuruluş ile de görüşmüştür ve yarın açıklayacaklar ve tartışmayı bitirecekler.

Futbol krizini de aşacağımızı düşünüyorum. Canlı yayında itiraf etmek istiyorum, biz aslında 14:00'te bant çekmiştik. Burada haksızlık yapmamak adına, Nihat beyin bizim yayından sonra yaptığı bir açıklama geldi. Bu açıklama olmadan yayınlasak, haksızlık olurdu.

Futbol camiasının çok eleştirdiğimiz yönleri oluyor. Sıradışı bir olayla karşılaştığımız için, yaşayarak göreceğiz. Futbol ailesi hazırlıksız yakalandı. Kulüpler kendilerine göre artı ve eksileri koydu. Mental olarak her şey değişti. Nihat beyin basın toplantısını çok rahatsız edici bulmuştum, eleştirilerim oldu. Bugün Nihat bey, daha öncelerde yapması gereken bir açıklamayı yaptı.

Kocaelispor ve Samsunspor'un durumu farklı, gümbür gümbür Süper Lig'e geldiklerini görüyoruz. Alt liglerde zaman kısa diyorlar ama oynamak istiyorlar. Rıza Çalımbay ve Hikmet hocamız dışında çıkıp yürekli oynayan birini görmedim. Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, çok kişinin söylemek istediği, söyleyemediği şeyleri söylüyor ki Rıza Çalımbay'ın takımı çok önemli bir yerde. Sivasspor'un fikstür avantajı olmasına rağmen oynamayalım demiyor, zamanın doğru olmadığını söylüyor.''