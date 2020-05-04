Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin teknik direktörünü açıkladı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 01:09

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Zagrebli teknik direktör Nenad Bjelica ile anlayacağını söyledi. NTV’de gündemi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım.

Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe de dahil kulüplerimizin transferden daha önemli problemleri var. 2019 Aralık ayında borçsuzluk kağıdı verilecekti UEFA'ya, 30 Nisan'a atılmıştı bu. 10 gün önce, tekrar uzatıldı dendi ama Avrupa Kulüpler Birliği itiraz etti, itiraz kabul edildi. Fenerbahçe, 30 Nisan'da bu konuyu kapattı. Muhtemelen diğer kulüplerimiz de kapatmıştır ama net bir bilgim yok. Fenerbahçe 30 Nisan'da, geçmişten alacakları ödeyip, riski ortadan kaldırıp, büyük yükten kurtuldu.”