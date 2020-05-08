Rıdvan Dilmen: Liglerin başlama kararı rezalet

08 Mayıs 2020 Cuma, 08:00

Liglerin başlama kararını değerlendiren Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının 'rezalet' olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, gündemi değerlendirdi ve TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Kulüpler Birliği ile telekonferans yapmıştı Nihat bey, o gün de 12 Haziran'da seyircisiz denmişti, aradan 15 gün geçti, yine bu tür bir açıklama geldi. TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası. TFF özerktir, başkanı önemli bir mevkidedir. TFF'nin önemli bir özelliği var, çok değerli doktorları var. 15 tane profesör, doçent. Dışarıdan da enfeksiyon ile ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar, 35 sayfalık bir protokol ortaya çıktı. Değerli bilim insanlarının verdiği rapor üzerinden TFF karar alacak. TFF ne yaptı? Nihat bey Sağlık Bakanımız ile görüştü, raporu sundu, akşam sayın Fahrettin Koca, oynansın ya da oynanmasın diye bir şey konuşmadık dedi. Bir gün sonra TFF toplantı yaptı, 14:00'te de Nihat bey, bütün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nihat bey, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu ile karar alacağız dedi. Sağlık Bakanının açıklamasından 24 saat geçmeden bunu söyledi, bunda bir kere problem var. Akşam Sağlık Bakanımız, daha net ifadelerle Nihat beyin söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Bu tartışmalara neden oldu.

Nihat bey gitti, 35 sayfalık raporumuz var, buyurun sayın bakan dedi. Ama kulüpler oynamak istiyor ya da istemiyor demedi. Sağlık Bakanlığı da, sizin sağlık kurulunun raporu bu, değerlendireceğiz dedi. Televizyonlarda ve gazetelerde bir tane yönetici, başkan, teknik direktör veya oyuncuda oynamak istiyoruz diyen duydunuz mu? Dün akşam Göksel bey ile görüştüm, biz oynamak istiyoruz dedi. Bugün Mehmet Sepil bey ile de görüşeceğini, muhtemelen onun da oynamak isteyeceğini söyledi. Oynamak istemeyen herkes konuşuyor, oynamak isteyenler niye konuşmuyor?

Eğer Göksel bey oynamak istiyorsa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor oynamak istiyorsa, Ankaragücü, Kayserispor oynamak istemiyorsa ki öyle, istemeyenler söylüyor, konuşurlar ve bu rapor doğrultusunda hazırlanamayız demeli. Bu kadar net aslında! Sağlık Bakanı da haklı bir şekilde siz ne istiyorsunuz dedi? Sağlık Kurulunuz var, ben oynayıp oynamamanız konusunda tavsiye yapabilirim dedi. Sağlık Bakanı açıklama yaparken, siz farklı bir açıklama yaparsanız, sizin açıklamanız karşısında farklı bir açıklama yapmak zorunda kalan bir bakan olmamalı.

Ben oynanmasın diyen bir insan değilm, benim böyle bir yetkim de yok, ortadayım. Hakikaten ortadayım. Ama basın toplantısında asla katılmadığım bir konu var. Amatör kümeler, BAL ligi, 3. Lig, 2. Lig diyor. Süper Lig ve 1. Lig'i hadi kontrol edebilirsiniz ama amatörleri, BAL Ligi'ni... Amatör bu çocuklar, binlerce amatör takım var. Köyde, ilçede, Anadolu'da... Oynatmayın kardeşim, kazandıkları 3-5 parayı bütçenizden verirsiniz, kapatırsınız onu da. Amatör oyuncular, BAL Ligi oynatmanın anlamını ben anlamış değilim. İstanbul'da herhangi bir amatör takım gidecek bir yere, ne imkanlarla oynayacakları belli değil. Bu ne, ben anlamadım? Ben 2'yi de iptal ederim, çıkan takımları çıkarırım, küme düşmeyi kaldırırım. Bu oyuncuları niye ortaya atıyorsunuz?

Yetki kullanmazsanız niye federasyon başkanı olarak orada duruyorsunuz, niye Kulüpler Birliği başkanı olarak duruyorsunuz. Mehmet Sepil'e sesleniyorum, oynamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Oynamak istemeyenler sahnede. Oturacak, toplantı yapacaklar. Online konuşacaklar, TFF kararını verecek ve uygulayacaklar. Belki aşı 2024'te bulunacak, nereden bilebiliriz. Bu saçma şeyi yaratan TFF ve kulüplerdir. Daha önce nasıl Ankara'dan randevu alıp oynamak istemiyoruz dediler, aynı şeyi yapmalarında fayda var.

Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın özeti, rezalet. Amatörlerimizin, BAL'daki çocukların ne suçu var. Onları dillendirmeyin, hatta hemen karar verin, size ekonomik destek vermeye çalışacağız deyin.



