Rıdvan Dilmen: The End!

07 Mart 2020 Cumartesi, 23:26

Süper Lig'de 25 hafta maçında Fenerbahçe evinde Denizlispor'u ağırladı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.





İşte Dilmen'in görüşleri:'

''Altı çizilecek çok konu var. Devre arası anlatmaya yetmez. Olağanüstü durumlar olmaz, Fenerbahçe birden uçmazsa, Denizlispor 11 kişi bitirirse, Fenerbahçe bu maçta 1 puana şükreder. Denizlispor sanki deplasmanda değil, rahat rahat oynuyor. Denizlispor'un kaçırdığı iki net var. İlk yarıda izleyiciler, Ferdi Kadıoğlu diye bir oyuncu izledi mi? Max Kruse etkisizdi ve geri de gelmiyordu. Mehmet Ekici de kötü. Hakem doğru bir penaltı verdi. Denizlispor'un deplasmanda 17, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda 16 puanı var. Devreye Fenerbahçe 1-0 önde girse, soyunma odasında daha farklı şeyler konuşulurdu. Ama kim konuşacaktı? Murat Hoca mı, Emre Belözoğlu mu? Enteresan şeyler oluyor.''

Fenerbahçe'nin havlu attığını şuradan görebiliriz, 4 futbolcu haftaya cezalı! Altay Bayındır, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan! Kasıtlı gördüklerini söylemiyorum. Bugün Denizlispor, Fenerbahçe'den daha iyi oyun oynadı. 1-0'dan sonra biraz daha iyi oyun oynama çalıştılar. İkinci yarı Denizlispor iyi oynar diye beklerken Fenerbahçe biraz daha iyi oynamaya çalıştı.''

'Fenerbahçe, kazansaydı belki toparlama şansı vardı. Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı. Bugün elinizde 3 tane ideal ön libero varken siz onlarla başlamıyorsunuz. Emre yedekte, Jailson yok, Gustavo yok. Şimdiden not alın. İki hafta sonra Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı maça 15 bin kişi zor gider. Fenerbahçe'nin aldığı toplam puan 9, Antalyaspor daha fazla almış. Düştü dediğimiz Kayserispor bile 1 maç eksik 9 puan almış. Fenerbahçe takımı ikinci yarı küme düşüyor. Bu seyirciye günah değil mi?''

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yolları ayırdı hemen B planını devreye soktu. Ama Fenerbahçe? Emre Belözoğlu sabah teknik direktör, akşam yeniden futbolcu. Bugün teknik adam değişmese Emre Belözoğlu takımda forma giyecekti. Oynamak isterdi kendisi de. Bir plan yok. 5-6 tane oyuncunun cezalı olması sorun değil. Cezalı olmak için çabaladılar oyuncular. Oyuncularda havlu attı. Bu sene bitti diye düşünülmez. Fenerbahçe'nin tekrar yapılanması için bir akıl lazım.'

'Ali Koç'un artık tek atımlık kurşunu kaldı. 2 senedir futbol takımı darmadağın. Bu kurşun da doğru atılmazsa sen de tehlikeye girersin. Artık teknik direktör olayını bu gece çözeceksin. Emre haftaya lazım olacak sana 'biz seni futbolcu olarak istiyoruz ihtiyacımız var' diyeceksin. Bu böyle gitmez. Futbol başka bir olaydır. Benim bütçem bu bu kadar yapabilirim diyeceksin. İnsanlar üzülüyor. Ligin bitmesine aylar var benim sevdiğim takım ortada yok diyorlar. Emre mi olacak, Zeki mi olacak, Volkan mı olacak yoksa camiadan biri mi olacak. Şu ışı açmak için, bu oyuncular son 9 haftada böyle