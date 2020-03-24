“Risk ortamında maç oynatanlar suç işledi”

24 Mart 2020 Salı, 00:20

Sporcular Sendikası var mı? Fatih Terim açıklamalarında haklı mı? Basketbol Süper Ligi maçları neden oynandı? Koronavirüs ne durumda? Fenerbahçe Beko'da kimlerin korona testi pozitif çıktı? Avukat Kübra Aydın, tüm dünyada önlemler alınırken, sporcuları sahaya sürenlerin suç işlediğini söyledi.

Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuk olan hukukçu Aydın’ın açıklamaları şu şekilde:

2 hafta önce oyuncular TBF'ye: "Maçları erteleyin. Biz oynayamıyoruz." dediler. Basketbolcular dilekçeyle talepte bulundu. TBF buna rağmen bir önlem almadı ve maçları devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'lu oyuncular ve takımın idari menajeri şu anda karantina altında. Valencia'dan geldikten sonra 14 günlük karantina kuralına uyamadılar ve 3 gün sonra maça çıkartıldılar.

Burada çok büyük ihmaller var. Karşıyaka'da Ukrayna'dan geldi ve lig maçına çıktı. Bu oyuncularda bizim birer bireyimiz. Bu oyunculara bir şey olursa mağduriyeti kim giderecek?"

"Basketbolcular şikayette bulunabilir. Burada muhattap Türkiye Basketbol Federasyonu. TBF'ye manevi tazminat davası açma hakları var. Eğer istedikleri sonucu alamazlarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracat edebilirler. Hastalanan sporcuların spor yaşamları bitebilir. Bunları profesörler televizyonlarda dile getirdi. Bu hastalık yüzünden kariyeriniz bitebilir.

Siz bu mesleği yaparak hayatınızı kazanıyorsunuz. Bu durum maddi ve manevi açıdan büyük zarar. Bu tür bir maduriyet umarım yaşanmaz. Bir hukukçu olarak sporculara sesleniyorum. Bir an önce örgütlenin ve Sporcular Sendikası'nı kurun. Günün sonunda ekmeğinizden olabilirsiniz. Sizi sendikanızdan başka kimse koruyamaz. Bunu sporcular çok iyi bilmeli. Geçen gün Rıdvan Dilmen'n açıklamasına denk geldim. Rıdvan Dilmen, "Metin Kurt ağabeye haksızlık ettik. Sporcular Sendikası kurulmalıydı." dedi. Metin Kurt emekçiler için çok mücadele etmiş birisi. Bunun ne kadar haklı bir mücadele olduğunun maalesef bugün farkına varıyoruz. Sendika çok önemli. Eğer sendikalaşırsanız verdiğiniz o dilekçeler hemen dikkate alınır ve siz oynamazsınız. Bu durum gerçekten çok üzücü. Basketbol çok temas halinde oynanan bir oyun.

Bunların dayanağı manevi tazminat davası. Bugün siz hastalanmasanız bile o dilekçeyi veren sporcular bu virüsle bağlantılı bir zarara uğrarlarsa eğer manevi tazminat davası açma hakları saklıdır. Fatih Terim'İn serzenişi çok haklıydı. Burada maçın seyircisiz oynanması bir koruma sağlamıyor. Abdürrahim Albayrak'a ve eşine şifalar diliyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde de bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışların 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması ön görülüyor. Böyle bir kanun maddemiz var. Bunu üzülerek söylüyorum. Hapis cezası burada ön görülüyor."