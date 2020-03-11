Roma uçağına İspanya’dan engel
İtalya Serie A ekibi Roma yarın Sevilla ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya'ya gidemiyor.
İtalyan ekibi Roma, yarın Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya’ya gidemeyeceğini duyurdu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya’ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa’da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya’ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.
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