Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yattığı İntikamtepe’ye maden izni verildiği ortaya çıktı: Tarihimizi siliyorlar

İktidarın çevre politikalarıyla Türkiye’nin önemli noktalarında madencilik çalışmaları arttı. Tarihçi Dr. Selim Erdoğan, Bilecik’te 6 Ocak-11 Ocak 1921 arasında Birinci İnönü Savaşı’nın verildiği ve 126’ncı alay, üçüncü tabur ve dokuzuncu bölüğün şehit düştüğü İntikamtepe’ye maden açılacağını duyurdu.

Sabancı Holding bünyesindeki Çimsa Çimento, 89884 ruhsat numaralı 49 bin 524 metrekarelik alanda maden işletme izni aldı. Eylül 2032’ye kadar izni bulunan şirket kalker ocağı açmak için gerekli başvurularını da 2023’te tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na proje tanıtım dosyasıyla (PTD) başvuran şirket beş ay sonra Haziran 2023’te onay aldı. Onayı, Bilecik Valiliği duyurdu. PTD dosyasına göre, aynı ruhsat sahasının 15.25 hektarlık alanda kalker ocağı ve kırma eleme tesisi planlandı. Şirketin ruhsat alanı, Milli Savunma Bakanlığı’na ait İntikamtepe Şehitliği’ne de 1.35 kilometre mesafede bulunuyor. Ancak hazırlanan PTD dosyasında şehitliğe dair hiçbir bilgi yer almıyor.

Erdoğan, bölgeden yaptığı açıklamada, “Nadir maden değil. Her yerden temin edilebilecek bir maden. Kamu yararı güdülerek yapılan faaliyet değil. Buna rağmen Milli Mücadele’nin en önemli noktalarından biri. Buradaki toprağı sıyaracaklar. Şunu soruyorum, buradaki şehitleri nereye sıyıracaksınız?” dedi. Erdoğan, “2863 sayılı kanun açık. Herhangi bir şekilde Milli Mücadele’ye ait olan siperlikler ve şehitlikler doğal olarak koruma altında. Bilecik valisini göreve davet ediyorum. Kanunu uygulayın. Önemli olan kanundur, şirket değil. Tarihinizi elinizden alıyorlar” diye konuştu.

‘KARAR VAR’

Koruma bölge kurulunun harekete geçtiğini belirten Erdoğan, “Kurul kararına karşın bölgeye tabela astılar. Şirket karara itiraz etti. Çekilir veya çekilmez bilmiyoruz ama biz mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Şehitliğin yanı sıra alana 100-150 metre mesafede de mezarlar var. Bizim bulduklarımızın dışında, savaşın olduğu zamanlarda bölge terk edilecekse şehitler mevzilere gömülürdü. Savaştan kalan kalıntılar da var” dedi. Projeye ilişkin Çimsa’dan yapılan açıklamada ise “Tüm yasal mercilerden gerekli onaylar alınmıştır. Ruhsat sahamız İntikamtepe Şehitliği’nin yaklaşık 2 kilometre uzaklığındadır. Şirketimizce askıya alınmış söz konusu alanda hiçbir faaliyette bulunulmamıştır. Tarafımızca ruhsat iptali işlemleri başlatılmıştır” dendi.

‘VATAN BURADA SAVUNULDU’

Birinci İnönü Muhaberesi’nin öneminden bahseden Tarihçi Dr. Selim Erdoğan, “Savaştan yorulmuş Türkün milli mücadele inancının sağlanması adına çok önemli bir mücadeleydi. Mevziden kaçarken vatan savunmaya yönelinmesi peşinde başarı ve orduya katılımı getirdi” dedi.