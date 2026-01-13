Cumhuriyet Gazetesi Logo
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Ocak ayında rakamlar o seviyeye çıktı!
13.01.2026
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklandı. Maaş taşıma işlemi yapanlar için nakit desteğin yanı sıra faizsiz kredi ve ek avantajlar sunan bankaların sunduğu fırsatlar netleşti. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden canlandı. Kamu ve özel bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşı promosyon tutarlarını güncellerken, bazı bankalarda toplam promosyon ödemeleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bu gelişmelerin ardından emekliler, “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU

Emekli promosyonundan faydalanabilmek için emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca bu bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından bu müşteri grubunun cazibesini artırıyor. Bu nedenle kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanmak amacıyla promosyon tutarlarını düzenli olarak yükseltiyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ ARTIRIYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaş promosyonlarını bankacılık sektörünün en yoğun rekabet yaşanan alanlarından biri haline getirdi. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün daha da kızışırken, emeklilere sunulan kampanyaların kapsamı ve çeşitliliği de genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

İşte bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları:

HALKBANK

  • Toplam Promosyon: 12 bin TL
ZİRAAT KATILIM

  • Toplam Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Avantaj: İlk yıl kredi kartı aidatı yok
ZİRAAT BANKASI

  • Toplam Promosyon: 17 bin TL (12 bin TL promosyon + 5 bin TL Bankkart)
İŞ BANKASI

  • Toplam Promosyon: 24 bin TL
  • Kredi Fırsatları: 30 bin TL (yüzde 0 faiz, ek hesap), 25 bin TL (yüzde 0 faiz, nakit avans)
GARANTİ BBVA

  • Toplam Promosyon: 25 bin TL
  • Kredi Fırsatları: 50 bin TL (yüzde 0 faiz, 3 ay), 25 bin TL (yüzde 0 faiz, nakit avans)
DENİZBANK

  • Toplam Promosyon: 27 bin TL
  • Kredi Fırsatları: 65 bin TL (yüzde 0 faiz, 3 ay), 25 bin TL (yüzde 0 faiz, nakit avans)
ING BANK

  • Toplam Promosyon: 28 bin TL
  • Kredi Fırsatları: 25 bin TL (yüzde 2,99 faiz, 36 ay), ücretsiz dijital EFT/Havale
YAPI KREDİ

  • Toplam Promosyon: 30 bin TL (27 bin TL + 3 bin TL nakit)
  • Mevduat Faizi: yüzde 43'e varan günlük (Sınırsız Hesap)
AKBANK

  • Toplam Promosyon: 30 bin TL
  • Kredi Fırsatları: 60 bin TL (yüzde 0 faiz), 100 bin TL (yüzde 0,99 faiz, 6 ay)
QNB FİNANSBANK

  • Toplam Promosyon: 31 bin TL
  • Kredi Fırsatları: 60 bin TL (yüzde 0 faiz, 3 ay), 25 bin TL (yüzde 0 faiz, nakit avans)
DİĞER BANKALAR (KREDİ/MEVDUAT TEKLİFLERİ)

ENPARA.COM

  • Kredi Fırsatları: 125 bin TL (yüzde 2,99 faiz, 36 ay)
  • Ek Avantaj: Masrafsız bankacılık
TEB

Kredi Fırsatları: 125 bin TL (yüzde 2,99 faiz, 36 ay), 25 bin TL (yüzde 0 faiz, nakit avans)

GETİR FİNANS

  • Kredi Fırsatları: 50 bin TL (yüzde 1,99 faiz, 3 ay), 500 bin TL (yüzde 3,49'dan başlayan)
ODEABANK

  • Mevduat Faizi: yüzde 45 (ilk 100 gün, Oksijen Hesap)
  • Ek Avantaj: Vade bozulmadan para çekme imkânı
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Kredi Fırsatları: 50 bin TL (yüzde 2,79 faiz, 24 ay), 50 bin TL (yüzde 0 faiz, Süper Ek Hesap)
HAYAT FİNANS

  • Kredi Fırsatları: 50 bin TL (18 ay vadeli alışveriş kredisi)
  • Ek Avantaj: Ücretsiz EFT/Havale
Not: Promosyonlar genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

