Roma’dan mesaj var
Romalı Cengiz Ünder, “Evde kal” çağrısında bulundu.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine ''evde kal'' yazdı.
Video Haberler
- Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babam da sığa
- İBB'den bakanlık genelgesine videolu yanıt
- Koronaya karşı dayanışma: 3D yazıcıyla maske üretiyorlar
- 'Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'
- Muharrem İnce'den videolu IBAN tepkisi
- Belediye Mersin'de esnaf ve yoksula nefes oldu
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru