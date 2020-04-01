Roma’dan mesaj var

Romalı Cengiz Ünder, “Evde kal” çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2020 Çarşamba, 09:25

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine ''evde kal'' yazdı.


Video Haberler