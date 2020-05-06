Ronaldo'nun imrendiren karantina villası
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları Torino'ya geri dönerek müthiş villada karantinaya girdi.
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Serie A'da liglerin Haziran'da başlaması ihtimaline karşın Portekiz'den İtalya'ya geri döndü ve süper villasında 3. kez karantinaya girdi.
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları Torino'ya geri dönerek müthiş villada karantinaya girdi. Portekizli yıldızın Torino şehrini ayaklar altına alan villası bir saray gibi.
Hayata gözlerini açtığı memleketi Madeira'da 2 ay boyunca karantinaya giren Ronaldo, özel jetiyle İtalya'ya dönerken karantinadaki 3. evine geçmiş oldu.Portekizli yıldızın villasında kaç tane oda olduğu bilinmezken aile nüfusu ele alındığında en az 6 yatak odası ve birçok banyosu olduğu tahmin ediliyor.
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