RTÜK gündemine almadı
RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bugün gerçekleştirilen toplantıya mazeret bildirerek katılmadığını ve Ülke TV canlı yayınında tehditler savuran Sevda Noyan‘ın toplantıda gündeme alınmadığını açıkladı.
RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında muhalif komşularını tehdit eden Sevda Noyan'ın toplantı gündemine alınmadığını söyledi.
Sevda Noyan’ın sözlerini RTÜK’e taşıyan İlhan Taşçı, “RTÜK bunu görmezden gelirse anayasanın kendisine verdiği görevi yerine getirmemiş olur” demişti.
İlhan Taşçı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “mazeret” bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. “Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmedi."
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