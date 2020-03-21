Rus siyasetine bir Putin daha katılıyor

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Reuters’ın Rus Kommersant gazetesine dayandırdığı haberine göre Putin’in kuzeninin oğlu Roman Putin (42), muhafazakâr sağ partisi ile gelecek yıl parlamento seçimlerine katılmayı planladıklarını belirtti. Rus liderin Birleşik Rusya Partisi’ni koltuk sayısının az kaldığı yerlerde desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Roman Putin’in ABD’deki Bush hanedanını örnek göstererek “Vladimir Putin’in alternatifinin olmadığı” ifadeleri de dikkat çekti. Roman Putin’in, Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) eski bir çalışanı olduğu savunuldu.