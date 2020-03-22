Rusya, Türkiye dahil 5 ülkeye uçuşları sınırlandırdı

22 Mart 2020 Pazar, 23:25

Rusya Federal Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlar sadece İstanbul ile sınırlandırılarak Moskova’dan Antalya ve Alanya’ya yapılan uçuşların yanı sıra Krasnodar’dan İstanbul’a yapılan uçuşlar 23 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında durduruldu. Böylece, Rusya’dan Türkiye’ye sadece Moskova - İstanbul uçuşlarına devam edilecek.

Aynı zamanda Japonya, Vietnam, Tayland ve Hindistan uçuşlarında da kısıtlamaya gidildi. Bu karara göre Moskova’dan Japonya’nın Tokyo, Vietnam’ın Hanoi, Tayland’ın Bongkok kentinlerine ve Hindistan’ın Yeni Delhi kentine uçuşlar yapılacak. Daha önce Rusya tarafından İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Ermenistan, Karadağ, İsrail, Dubai, Letonya, Hollanda, Slovakya, Çekya ve Güney Kıbrıs’a da uçuşlar tamamen durdurulmuştu.