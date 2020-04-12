Rusya’da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 24 saatte 2 binden fazla arttı

12 Nisan 2020 Pazar, 10:54

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya’da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770’e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130’a yükseldi.