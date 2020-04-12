Rusya’da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 24 saatte 2 binden fazla arttı
Rusya’da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya’da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770’e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130’a yükseldi.
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