Rusya'da salgın rekor kırdı, Putin yeni kararı açıkladı

28 Nisan 2020 Salı, 18:12

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı üç günlük artışın ardından dün düşse de, bugün yönünü rekorla yukarı çevirdi.

24 Nisan’da 5 bin 849, 25 Nisan’da 5 bin 966, 26 Nisan’da 6 bin 361 ve dün 6 bin 198 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vaka sayısı 6 bin 411 olarak duyuruldu.

24 SAATTE 72 CAN KAYBI

Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 93 bin 558’e yükseldi. Bir günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bunun şu ana kadar en yüksek günlük rakam olduğu ifade ediliyor. Toplam can kaybı son rakamlarla 867’ye ulaştı.

İŞE GİTMEME KARARI UZATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki korona salgını nedeniyle uygulanan 'işe gitmeme' kararının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Hükümete korona salgınına karşı vatandaşlarına ve ekonomiye uygun destek paketleri hazırlanması talimatını veren Putin, 5 Mayıs tarihinde alınan tedbirlerin gevşetitilmesini beklediğini de vurguladı.

