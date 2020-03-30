Sağlık Bakanı Koca: Açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası olmayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2020 Pazartesi, 03:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca yapılan bilgilendirmelere ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından konuyu değerlendiren Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."



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