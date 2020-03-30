Sağlık Bakanı Koca: Açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır

30 Mart 2020 Pazartesi, 03:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca yapılan bilgilendirmelere ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından konuyu değerlendiren Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."



