Sağlık Bakanı Koca: Açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası olmayacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca yapılan bilgilendirmelere ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Twitter hesabından konuyu değerlendiren Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."
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