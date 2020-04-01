Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama

Koronavirüs hastalarını tedavi eden doktorlarla görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedaviye ne kadar erken başlarsak yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2020 Çarşamba, 08:48

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Koca, "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


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