Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama

01 Nisan 2020 Çarşamba, 08:48

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Koca, "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.