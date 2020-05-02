02 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:27

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Onat Habertürk televizyonunda katıldığı programda çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın verileri açıklarken PCR testini esas aldığını ifade eden Prof. Dr. Filiz Onat, klinik bulgusu uyumlu olan bütün hastalara koronavirüs tedavisi uygulandığını ve bunların yüzde 100’nün korona olduğunun kabul edildiğini belitti.

Bakanlığın rakamları açıklarken, PCR sonuçları gelmemiş ya da negatif gözüken bu hastaları dışarıda tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Onat, “Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor” dedi.

“NEDEN PAYLAŞILMADIĞINI BİLMİYORUM”

Sağlık Bakanlığı’nın bu verileri neden paylaşmadığını bilmediğini dile getiren Prof. Dr. Onat, şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığı hasta ve ölüm sayılarında PSR testini esas alıyor. PCR testi negatif olsa bile biliyoruz ki BT (bilgisayarlı tomografi) bulgusu, klinik bulgusu uyumlu olan hastaların tedavisine başlanıyor.

Aslında çok basit, Favipiravir bir hastada kullanılıyorsa bu demek ki o kişi koronavirüs tanısı almış demektir. Ancak biz bu sayıları bilmiyoruz. Bu şu demek; gerçek hasta sayılarını bilmiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği uluslararası kodları kullanmadığını açıklamıştı.