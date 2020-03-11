Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti!
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla hudut ve sahillerde görevli memurların yıllık izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."
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