Sağlık Bakanlığı “koronavirüs” tanımını değiştirdi! Bu belirtilere dikkat

03 Nisan 2020 Cuma, 15:41

Yeni kılavuza göre bundan sonra hastalar sadece öksürse dahi test yapılacak.Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse karşı mücadele devam ediyor. Daha önce vaka kılavuzunda yöneltilen sorulardan bir kaçına ‘evet’ yanıtı verilmesi halinde test yapılırken, şu anda üç temel sorudan herhangi birine ‘evet’ yanıtını verenlere koronavirüs testi yapılacak.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan vaka kılavuzunda şu üç soru yer alıyor:







Bakanlığın Kovid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Kovid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.





Yukardaki üç soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek. Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurtdışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Covid 19 olup olmadığı sorulacak. Bu sorulardan birine evet yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak.



Kaynak: Tarafsız haber ajansı