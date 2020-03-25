Sağlık Bakanlığı: Türkiye’de koronavirüsten kurtulan kişi sayısını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili bir tablo yayımladı. Tabloya göre, Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 44 yurttaş yaşamını yitirirken 26 kişi koronavirüsten kurtuldu.
Yayımlanan tabloda test yapılan 27 bin 969 kişiden bin 872’sinde koronavirüsü tespit edildi. Verilere göre şimdiye kadar 44 kişi koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirirken 26 kişi koronavirüsten kurtuldu. Testi pozitif çıkan 1872 kişinin olduğu belirtildi.
26 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN KURTULDU
Tabloya göre, 27 bin 969 kişiye test uygulandığı belirtilirken, 26 kişi koronavirüsten kurtuldu.
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