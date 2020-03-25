Sağlık Bakanlığı: Türkiye’de koronavirüsten kurtulan kişi sayısını açıkladı

25 Mart 2020 Çarşamba, 20:51

Yayımlanan tabloda test yapılan 27 bin 969 kişiden bin 872’sinde koronavirüsü tespit edildi. Verilere göre şimdiye kadar 44 kişi koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirirken 26 kişi koronavirüsten kurtuldu. Testi pozitif çıkan 1872 kişinin olduğu belirtildi.

26 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN KURTULDU

Tabloya göre, 27 bin 969 kişiye test uygulandığı belirtilirken, 26 kişi koronavirüsten kurtuldu.